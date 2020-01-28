رياضة | عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إذاعية، منذ قليل، مفاجأة من العيار الثقيل عن اقتراب نجم منتخب البرتغال من الانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لـ"SER" الإسبانية فإنه في البرتغال لديهم مفاوضات متقدمة بين برشلونة وسبورتينج لشبونة من أجل التعاقد مع برونو فرنانديز.

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ويمكن أن يوقع برشلونة مع اللاعب وينقله إلى فالنسيا عن طريق إدخاله في عملية مهاجم الخفافيش رودريجو مورينو الذي سيحل بدلا للأوروجوياني لويس سواريز المصاب.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن خورخي منديز وكيل اللاعبين يدير هذه العملية على الرغم من عدم كونه وكيل اللاعب.