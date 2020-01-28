رياضة | عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة السودانية الخرطوم عن إتخاذ أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني قرار ناري قبل الموقعة المرتقبة التي يستعد لها الفريق ضد الاهلي يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقالت صحيفة " كفرووتر " السودانية أن الكاردينال وعد اللاعبين بمكافآت مالية لم يسبق أن حصلوا عليها من قبل بالدولار الأمريكي من أجل تحفيزهم لإخراج كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز على الأهلي والعبور إلى الدور ربع النهائي خاصًة أن المباراة تقام على أرضهم وبين جماهيرهم .

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وطالب الكاردينال لاعبيه بضرورة تحقيق النقاط الثلاثة خاصًة أن المجموعة تعتبر الوحيدة التي لم يُحسم فيها أمر التأهل حتى الآن ويحتل فيها الهلال المركز الثاني بتسعة نقاط مناصفة مع النجم الساحلي صاحب نفس العدد من النقاط فيما يبقع بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في المركز الأخير بنقطة يتيمية .

وفي نفس السياق أكد الاتحاد الافريقي أن المباراة ستقام في الموعد المقرر لها يوم السبت في أم درمان بعد وجود بعض الأنباء التي أفادت بأن موعدها سوف يتغير بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها العاصمة السودانية خلال الفترة الماضية وتلقي جماهير الشياطين الحمر لبعض التهديدات من جماهير الهلال قبل اللقاء .