رياضة | غضب كريستيانو رونالدو داخل غرفة ملابس يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب كريستيانو رونالدو داخل غرفة ملابس يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة توتو سبورت الايطالية أن النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ أثار حالة من التوتر في غرف ملابس ​يوفنتوس​ بعد نهاية مباراة فريقه أمام نابولي في ملعب سان باولو بالخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ21 من ​الدوري الايطالي​.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ34 والذي سجل الهدف الوحيد للبيانكونيرو في المباراة أظهر ردات فعل غاضبة تجاه زملائه في غرف الملابس ولم يتحدث مع أحد منهم، في دلالة على غضبه الشديد تجاه الهزيمة وعدم الإستفادة من تعثر ​الإنتر​ أمام كالياري بالتعادل 1-1.

يذكر ان نابولي حقق الفوز على نظيره يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي ووصل نابولي إلى 27 نقطة في المركز العاشر بينما بقي يوفنتوس في الصدارة بـ 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف إنتر ميلان.