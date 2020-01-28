اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر «القناة المفتوحة»beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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رابط مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا في يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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آخر إِستعدادات استقلال دوشنبه قبل ملاقاة الأهلي في دوري أبطال آسيا الثلاثاء:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه

مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر، وسوف يدخل فريق استقلال دوشنبه مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 9 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق استقلال دوشنبه في تحقيق الانتصار في 6 مباريات أخرى، بينما سقط فريق استقلال دوشنبه في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.