اونلاين | "يلا كورة" مشاهدة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشرAhli كورة لايف Champions legue MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

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مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر، وسوف يدخل فريق استقلال دوشنبه مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 9 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق استقلال دوشنبه في تحقيق الانتصار في 6 مباريات أخرى، بينما سقط فريق استقلال دوشنبه في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

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تابع لايف مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق استقلال دوشنبه، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي ستة أهداف في مرماه ومن المقرر ان يغيب عن الأهلي في مباراة استقلال دوشنبه المهاجم مهند عسيري بداعي الإصابة، والذي سافر إلى دبي لإجراء جراحة في الركبة، كما سيغيب عمر السومة أيضاً الذي تعرض لخلع في الكتف في مباراة الفريق الأخيرة أمام الرائد، بينما لن يغيب عن الراقي أي لاعب أخر.