الامارات | بالفيديو.. ضربة حرة مباشرة تتحول لحرب بين فريقين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ضربة حرة مباشرة تتحول لحرب بين فريقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، لمباراة كرة قدم شهدت تدخلاً عنيفاً في إحدى الهجمات تسبب في خلافات كثيرة وتطاول بالأيدي والأرجل بين اللاعبين نظراً لصعوبة التدخل الذي قام به أحد اللاعبين وكاد أن يصل إلى كسر قدم اللاعب.

ولم يتم التأكد من موقع المباراة أو هوية الفريقين إلا أنها كانت مباراة مذاعه تلفزيونياً وتم تصوير التدخل من اتجاهات مختلفة أظهرت قوة الضربة