الامارات | بالفيديو.. الكشف عن سر مثير لوفاة كوبي براينت

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الكشف عن سر مثير لوفاة كوبي براينت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الصديق المقرب من نجم وأسطورة كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت، النجم السابق في دوري السلة «NBA»، ترايسي مكريدي، خلال حوار تلفزيوني له مع شبكة «إي إس بي إن» الأميركية، أن براينت كان خلال سنواته الأولى في الدوري يتمنى أن يموت صغيرا، وأن يخلّد بعد وفاته.

وقال مكريدي في تصريحات تلفزيونية: كان لا يتوقف عن القول حين كنا في مستهل مشوارنا الاحترافي بالسلة أنه يريد أن يموت صغيرا وأن يخلد بعد موته، وأنه يريد أن يصبح نجما كبيرا أفضل من الأسطورة مايكل جوردان". يذكر أن رحيل براينت المفاجىء عن 41 عاماً، خلّف صدمة قوية لدى عموم الشعب الاميركي، وخاصة في أوساط عشاق كرة السلة، حيث يعد براينت أحد أبرز أساطير اللعبة الحاليين، فقد سبق له الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الاميركي مع فريقه لوس أنجلوس ليكرز. وجاءت وفاة براينت الأحد الماضي، على إثر تحطم مروحيته خلال رحلة في ضواحي لوس أنجلوس برفقة ثمانية آخرين، كلهم معارفه وأصدقاؤه، وبينهم ابنته الصغيرة جيانا (13 عاما).

وقالت مكريدي كذلك إن جيانا كانت تشبه والدها، موضحا أنها كانت تلعب السلة بشكل رائع، وأنه كان ينتظرها مستقبل كبير، مشيرا إلى أنه لم يصدق وفاة رفيق دربه، وما يزال تحت تأثير الصدمة والخسارة الكبيرة.



