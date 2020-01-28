شكرا لقرائتكم خبر عن «فينالدوم» لا يستبعد رحيله عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يستبعد النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول الإنجليزي، الرحيل عن الفريق بنهاية عقده الذي يتبقى فيه موسم ونصف.

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ولم يتوصل اللاعب بعد إلى اتفاق لتجديد عقده مع الريدز، فيما علق على إذا ما كان يريد التجديد في حوار مع «سكاي سبورتس» قائلًا: «ماذا أريد؟ من الصعب أن أقول».

وأضاف: «هذا يعتمد على ما يريده النادي والوضع في ذلك الوقت، سنرى، أنفيلد مثل منزلي».

وأكد اللاعب أن تركيزه كاملًا ينصب على إنهاء الموسم بأفضل طريقة، مختتمًا: «هذا هو الشئ الوحيد الذي أفكر فيه».