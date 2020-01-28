شكرا لقرائتكم خبر عن «فينالدوم» لا يستبعد رحيله عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يستبعد النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول الإنجليزي، الرحيل عن الفريق بنهاية عقده الذي يتبقى فيه موسم ونصف.
ولم يتوصل اللاعب بعد إلى اتفاق لتجديد عقده مع الريدز، فيما علق على إذا ما كان يريد التجديد في حوار مع «سكاي سبورتس» قائلًا: «ماذا أريد؟ من الصعب أن أقول».
وأضاف: «هذا يعتمد على ما يريده النادي والوضع في ذلك الوقت، سنرى، أنفيلد مثل منزلي».
وأكد اللاعب أن تركيزه كاملًا ينصب على إنهاء الموسم بأفضل طريقة، مختتمًا: «هذا هو الشئ الوحيد الذي أفكر فيه».
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