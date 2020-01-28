شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الاتحاد السكندري بشأن فشل استعارة عمار حمدي من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي الاتحاد السكندري بياناً بشأن رغبته في استعارة لاعب الأهلي عمار حمدي والاقتراب من إتمام الصفقة، إلا أن اللاعب قام بتغيير وجته والانتقال إلى طلائع الجيش.

وقال زعيم الثغر في بيانه: «توضح إدارة نادي الاتحاد السكندري أنها قد خاطبت إدارة النادي الأهلي الشقيق بشأن طلب إعادة إعارة اللاعب عمار حمدي الذي قد سبق وانضم لصفوف نادي الاتحاد السكندري في انتقالات يناير الماضي 2019، وجاء طلب نادي الاتحاد السكندرى وفقاً للرغبة التي أعلنها اللاعب مراراً وتكراراً في أكثر من وسيله إعلامية، ووفقاً للمردود الطيب الذي قدمه في الفترة التي قضاها بين صفوف فريق النادي، والتى كانت السبب المباشر في استدعائه لصفوف المنتخب القومي المصري الأول والمنتخب الأوليمبي، حيث لم يكن اللاعب يُشارك مع فريقه الموسم الماضي، ولم يُشارك مطلقاً هذا الموسم، فتلاقت رغبة اللاعب مع رغبة النادي، ومن هذا المنطلق تم طلب إعادة إعارة اللاعب لصفوف نادي الاتحاد السكندري، أملاً في تكرار ما قدمه من مستويات جيدة مع الفريق الموسم الماضي».

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وأضاف: «تواصلت إدارة النادي مع إدارة النادي الأهلي التي أوضحت موقفها بأنه في حال إعارة اللاعب ستكون وجهته لنادي الاتحاد السكندري بعد موافقته ووفقاً لرغبته، إلا أن اللاعب ودون سبب أو مبرر واضح، قد اتخذ قراره بالانتقال لنادي طلائع الجيش، برغم تأكيده السابق بأنه يأمل في الانتقال لصفوف زعيم الثغر مجدداً».

وتابع: «تؤكد إدارة النادي أنها قد قدمت عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد إعارة اللاعب، حرصاً على تواجده بين صفوف الفريق، إلا أنها لا تجد تفسيراً لتغيير موقفه وقراره، فالحقيقة المؤكدة أن تواجده بين صفوف زعيم الثغر هي إضافة له أولاً وأخيراً، حيث وجد اللاعب الناشئ في القلعة الخضراء كل الدعم والمساندة من إدارة وجماهير النادي».

وأتم: «وأخيراً فإن العلاقات التاريخية التي تربط نادي الاتحاد السكندري بالنادي الأهلي وجميع الأندية الشعبية والجماهيرية ستظل قوية، لم ولن يُعكر صفوها أبدًا انتقال لاعب من عدمه، ونؤكد مجددًا أنه لشرف كبير لجميع لاعبي الدوري المصري ارتداء الفانلة الخضراء، والحصول على دعم ومساندة جماهير الثغر الوفية، الداعم الأكبر لهذا الكيان الكبير والعظيم».