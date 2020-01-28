شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الوفود يشيدون بلجان الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اجتماع رؤساء وفود الدول المشاركة في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص، والذي يعقد بشكل يومي كل مساء في فندق سونستا، إشادتهم بجميع اللجان العاملة في الألعاب، والتي وفرت لهم كل الوسائل والسبل من أجل راحتهم وراحة اللاعبين، وتوفير جميع متطلباتهم .

من ناحية أخرى، أقيمت، الثلاثاء، منافسات المجموعة الثالثة في لعبة البوتشي أولاد وبنات، والتي تقام ضمن الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 وحتى 30 يناير الجاري.

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وأسفرت منافسات المجموعة الثالثة عن حصول لاعب ليبيا على فراج على الميدالية الذهبية، وفوز النيجيري إدريس ابراهيما بالميدالية الفضية وحقق البوركيني ايفان واندي الميدالية البرونزية.

منافسات البوتشي

وفي منافسات البنات بالمجموعة، حققت التونسية ضحى مطاوع المركز الأول والميدالية الذهبية وفازت المغربية حسنا بالراشد بالميدالية الفضية وفازت الجزائرية سولاف صايغ بالميدالية البرونزية، في حين توجت لاعبة سيشل اوفيتي مارياس ولاعبة الجزائر آسيا شاوشي بشارة المشاركة

وأقيمت مراسم تتويج اللاعبين عقب انتهاء المنافسات وحضرها كل من الدكتور عماد محي والدكتور عماد الفولي حيث قاما بتتويج اللاعبين الفائزين.