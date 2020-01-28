شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يتعاقد مع مهاجم حسنية أغادير المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة البنك الأهلى مع الكاميرونى لاندريا مهاجم حسنية أغادير المغربى لتدعيم هجوم الفريق بدورى القسم الثانى والذى يحتل فيه الفريق المركز الأول بالمجموعة الأولى التى تضم اندية الصعيد بالتساوى مع الألومنيوم برصيد 28 نقطة .

كان مسئولو البنك الأهلى قد تعاقدوا مع الثلاثي أحمد عجلة ومحمد ناجح وأحمد عبد السيد فى الميركاتو الشتوى قبل أن يتعاقدوا مع الكاميرونى لاندريا الذى شارك مع حسنية أغادير المغربى الموسم الماضى أمام الزمالك فى دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية التى حصل أبناء ميت عقبة على لقبها .

وقد اشاد عيد مرازيق المدير الفنى للبنك الأهلى بالتعاقد مع الكاميرونى لاندريا التي تعد إضافة هجومية قوية للفريق ، مؤكدا أن اللاعب سيكون له دور بارز مع الفريق فى الأسابيع المقبلة للمسابقة التى ستشهد قوة وإثارة من جانب جميع اللاعبين .

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كما حقق البنك الأهلى فوزا غاليا خارج ملعبه على ديروط بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 28 نقطة فى الصدارة أيضا بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة ، فى الوقت الذى استعاد فيه بنى سويف سلسلة الإنتصارات محققا الفوز على سوهاج بهدف مقابل للاشئ ليستمر فى المركز الثالث برصيد 27 نقطة بينما توقف رصيد السوهاجية عند 15 نقطة .

وأسفرت باقى مباريات الجولة عن فوز الإعلاميين على طهطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 18 نقطة بينما توقف رصيد طهطا عند 4 نقاط فى المركز الاخير ، كما واصل شبان قنا عروضه القوية محققا الفوز على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 23 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة بينما توقف رصيد بترول أسيوط عند 17 نقطة ، كما تعادل الفيوم وتليفونات بنى سويف سلبيا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .