شكرا لقرائتكم ديوكوفيتش يدخل فى وصلة بكاء بعد الفوز على راونيتش ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميًا، فى وصلة بكاء عقب فوزه الساحق 6-4 و6-3 و7-6 على الكندي ميلوش راونيتش، ليضرب حامل اللقب موعدا مع غريمه في "الثلاثة الكبار" روجر فيدرر في الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وانهمر ديوكوفيتش فى البكاء عند حديثه فى تصريحاته عقب المباراة حزنا على وفاة أسطورة كرة السلة كوبى براينت فى تحطم مروحيته أول أمس الأحد، فى منطقة كالاباساس فى ولاية كاليفورنيا، فى واقعة راح ضحيتها 9 أشخاص، وكان من ضمنهم ابنته التى تبلغ 13 عاماً، حيث قال "براينت صديقي ومعلمي الذي احتكمت اليه كلما كنت بحاجة لاستشارة".

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وأنقذ فيدرر سبع نقاط لخسارة المباراة في مواجهة مثيرة من خمس مجموعات ضد الأمريكي المقاتل تينيس ساندجرين قبل ساعات قليلة لكن لم يكن هناك أي فرصة لتكرار هذه المواجهة على ملعب رود ليفر حيث كان ديوكوفيتش في أوج تألقه.

وكانت المباراة التي أقيمت تحت الأضواء بين راونيتش، وهو واحد من أصحاب أقوى ضربات الإرسال في التنس، وديوكوفيتش، الذي يعد من أروع اللاعبين في رد الضربات، تعد بمواجهة مثيرة بين أسلوبين مختلفين.

لكن بعيدا عن المجموعة الثالثة التي هدأ فيها إيقاع ديوكوفيتش قليلا في ظل مواجهته صعوبات تتعلق بعدساته اللاصقة، كانت الأمور سهلة على اللاعب الصربي المصنف الثاني الذي تفوق على أسلوب اللاعب الكندي المعتمد على القوة ليحجز مكانه للمرة الثامنة في قبل النهائي في ملبورن.