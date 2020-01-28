المقاصة يطلب مليون يورو لانتقال إيدو موسيس للدوري البلجيكي

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جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، على طلب فريق ويسترلو البلجيكي بشراء النيجيري إيدو موسيس مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وحددت إدارة الفريق الفيومي مبلغ مليون يورو من أجل بيع المهاجم النيجيري بشكل نهائى إلا أن مسئولو ويسترلو البلجيكي دخلوا معهم فى مفاوضات لتخفيض المبلغ .
تقدم نادي ويسترلو البلجيكي بعرض رسمي إلى مسئولو فريق مصر المقاصة للتعاقد مع النيجيري ايدو موسيس.
وأرسل نادي ويسترلو البلجيكي فاكس إلى نظرائه في الفريق الفيومي يطلب فيه شراء المهاجم النيجيري .
وتعاقد مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مع النيجيري إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود، فى صيف 2019 ، لمدة 4 سنوات بعد شرائه بشكل نهائى من نادى الحرس، وذلك ضمن الصفقات التى حددها المدير الفنى للمقاصة استعدادًا للموسم الكروى الجديد.
ويبلغ عمر موسيس 21 عاماً حيث ولد مهاجم المقاصة في 11 ديسمبر 1997، وـ تبلغ القيمة التسويقية لموسيس حوالي 250 ألف يورو.
ايدو موسيس
وشارك موسيس مع حرس الحدود في الموسم قبل الماضي في 32 مباراة بواقع مباراتين في كأس مصر و 30 مباراة في الدوري العام، و سجل موسيس 10 أهداف خلال الموسم الجاري بواقع هدفين ف يكأس مصر، و8 أهداف في الدوري العام.
ويعتبر معدل تهديف مهاجم المقاصة الجديد وصل إلى هدف كل 264 دقيقة، بمعدل دقائق لعب موسيس مع حرس الحدود وصل إلى 2.641 دقيقة
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