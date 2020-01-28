شكرا لقرائتكم جاريث بيل يشارك فى مران ريال مدريد ويعلن جاهزيته لمواجهة ريال سرقسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جاريث بيل عاد لتدريبات الفريق الصباحية، اليوم في الدورة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة ريال سرقسطة، حيث تدرب اللاعب الويلزي بشكل طبيعي بعد أن تدرب بمفرده في الأيام السابقة بسبب معاناته من كدمة في الكاحل خلال الفوز على سالامانكا 3-1.
وشهد المران غياب 3 لاعبين وهم ماريانو دياز بسبب شعوره بانزعاج، حيث تدرب في الصالة الرياضية، بالإضافة إلى الثنائي ماركو أسينسيو وإيدين هازارد الذين واصلوا عمليات التأهيل الخاصة بهم في الصالة الرياضية .
وواصل هازارد التدريبات المكثفة من أجل العودة مع الفريق والهدف الأساسي هو المشاركة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم 26 فبراير بعد 30 يومًا تقريبًا.
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