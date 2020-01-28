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جاريث بيل يشارك فى مران ريال مدريد ويعلن جاهزيته لمواجهة ريال سرقسطة

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جدة - عمرو شويل أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بقيادة الفرنسيى زين الدين زيدان، اليوم الثلاثاء، المران الصباحي، استعداداً لمواجهة ريال سرقسطة غدًا في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، حيث عاد الويلزي جاريث بيل، للمشاركة مع الفريق عقب معاناته من كدمة في الكاحل .

 

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جاريث بيل عاد لتدريبات الفريق الصباحية، اليوم في الدورة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة ريال سرقسطة، حيث تدرب اللاعب الويلزي بشكل طبيعي بعد أن تدرب بمفرده في الأيام السابقة بسبب معاناته من كدمة في الكاحل خلال الفوز على سالامانكا 3-1.

 

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وشهد المران غياب 3 لاعبين وهم ماريانو دياز بسبب شعوره بانزعاج، حيث تدرب في الصالة ، بالإضافة إلى الثنائي ماركو أسينسيو وإيدين هازارد الذين واصلوا عمليات التأهيل الخاصة بهم في الصالة الرياضية .

 

وواصل هازارد التدريبات المكثفة من أجل العودة مع الفريق والهدف الأساسي هو المشاركة ضد مانشستر سيتي في يوم 26 فبراير بعد 30 يومًا تقريبًا.

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