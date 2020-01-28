الخليج 365 يحصل على نسخة خطاب وابرى للكاف بشأن فساد التحكيم الأفريقي

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جدة - عمرو شويل حصل موقع الخليج 365 على نسخة من خطاب موجه من سليمان وابري رئيس لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد يكشف فيه عن تدخلات كبيرة من اللجنة التنفيذية في عمل الحكام دون الرجوع إلى اللجنة المختصة بهذا الأمر أو رئيسها السابق القادم من جيبوتي، وهو ما يشير إلى عدم استقلالية اللجنة.
وكشف وابري عن احباطه من التدخل في شئون لجنة الحكام دون الرجوع إليه في خطابه المرسل لأحمد أحمد قبل اجتماع اللجنة التنفيذية في 21 نوفمبر الماضي بالقاهرة على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر.
وقال في خطابه أن جدول الأعمال تضمن مفاجأة بالنسبة له وهي وجود مشروع لإصلاح التحكيم دون الرجوع إليه على الرغم من تواجده في القاهرة منذ 5 نوفمبر وتسائل قائلا: "كيف يمكن لإدارة الكاف أن تناقش قضية تتعلق بالحكام دون تقديمها أو مناقشتها في اللجنة المخصصة لهذه المهمة؟
وأضاف قائلا: "من الواضح وجود تدخل صارخ في صلاحيات اللجنة ونقص الاعتبار والاحترام لرئيسها. وأبلغ الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية أنني سأترك رئاسة لجنة الحكم إذا لم يمر مشروع الإصلاح هذا بالإجراءات القانونية."
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