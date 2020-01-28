شكرا لقرائتكم الخليج 365 يحصل على نسخة خطاب وابرى للكاف بشأن فساد التحكيم الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل موقع الخليج 365 على نسخة من خطاب موجه من سليمان وابري رئيس لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد يكشف فيه عن تدخلات كبيرة من اللجنة التنفيذية في عمل الحكام دون الرجوع إلى اللجنة المختصة بهذا الأمر أو رئيسها السابق القادم من جيبوتي، وهو ما يشير إلى عدم استقلالية اللجنة.

وكشف وابري عن احباطه من التدخل في شئون لجنة الحكام دون الرجوع إليه في خطابه المرسل لأحمد أحمد قبل اجتماع اللجنة التنفيذية في 21 نوفمبر الماضي بالقاهرة على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر.

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وقال في خطابه أن جدول الأعمال تضمن مفاجأة بالنسبة له وهي وجود مشروع لإصلاح التحكيم دون الرجوع إليه على الرغم من تواجده في القاهرة منذ 5 نوفمبر وتسائل قائلا: "كيف يمكن لإدارة الكاف أن تناقش قضية تتعلق بالحكام دون تقديمها أو مناقشتها في اللجنة المخصصة لهذه المهمة؟

وأضاف قائلا: "من الواضح وجود تدخل صارخ في صلاحيات اللجنة ونقص الاعتبار والاحترام لرئيسها. وأبلغ الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية أنني سأترك رئاسة لجنة الحكم إذا لم يمر مشروع الإصلاح هذا بالإجراءات القانونية."

وشهدت بطولات الكاف أزمات عديدة بشأن الحكام أحدثها طلب الهلال السوداني تغيير حكم مباراة الأهلي المقرر إقامتها السبت المقبل في أم درمان، حيث نشر النادى بيانا رسميًا اتهم فيه الكاف بتجاهل مطالب النادي الذى تعرض للظلم "حسب البيان" من الحكم المغربي رضوان جيد في الموسم الماضي وجاء نص البيان كالتالي: "يبدي مجلس إدارة نادي الهلال امتعاضه الشديد، إزاء التجاهل، الذي أظهره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تعيين الحكم المغربي السيد رضوان جيد، للمباراة الحاسمة أمام الأهلي المصري، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من دوري أبطال أفريقيا، وإذ يبدي نادي الهلال، أسفه لهذا الإصرار غير المبرر، على تعيين هذا الحكم، لما حمل من ظلم واضح، وإضرار ملموس بسلامة المنافسة، وما ترتب عليه من عواقب قد تضر بنادي الهلال".