شكرا لقرائتكم حمدي زكي يواصل الغياب عن تشكيل الإسماعيلى أمام الإنتاج الحربي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمد حمدى زكى مهاجم الاسماعيلى الغياب عن فريقه فى مباراة الانتاج الحربى بسبب استمرار معاناته من مزق فى العضلة الامامية وتأكد غيابه عن اللقاء حيث يقوم الجهاز الطبى للدراويش بتجهيزه لمواجهة أسوان المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة 16 للدوري ، ويبدأ، اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الاثنين بعد الصعود للدور قبل النهائى من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى مجموع المباراتين، ويستعد الدراويش لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الخامسة عصر الخميس على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام

وفى سياق آخر من المقرر غياب الثنائى باهر المحمدى قائد الفريق وعبد الرحمن مجدى عن مباراة نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم الثانى والعشرون من فبراير القادم بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثانى فى موقعة الاتحاد السكندرى ، وسيواجة الدراويش الفائز من الرجاء البيضاوى المغربى ومولودية وهران الجزائرى فى الدور القادم حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الرجاء بهدفين لهدف فى الجزائر.

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على الجانب الآخر عبر محمود البدرى الظهير الايسر لفريق الاسماعيلى ، عن سعادته البالغة بالصعود للدور قبل النهائى من كأس محمد السادس للاندية الابطال ، وقال ان هدفنا فى كل مباراة هو تحقيق الفوز من اجل اسعاد الجماهير واقتربنا من تحقيق حلم البطولة واسعاد الجماهير المتعطشة لذلك .

وقال ظهير الدراويش إنه تم إغلاق ملف البطولة العربية وسيتم التركيز فى مباراة الانتاج القادمة وتحقيق انتصار لتعديل وضعنا فى جدول المسابقة.