شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. المقاصة يطلب مبلغا كبيرا لانتقال إيدو موسيس للدورى البلجيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام على طلب فريق ويسترلو البلجيكى بشراء النيجيرى إيدو موسيس مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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تقدم نادى ويسترلو البلجيكى بعرض رسمى إلى مسئولى فريق مصر المقاصة للتعاقد مع النيجيرى ايدو موسيس. وأرسل نادى ويسترلو البلجيكى فاكسا إلى نظرائه فى الفريق الفيومى يطلب فيه شراء المهاجم النيجيرى. Advertisements

وتعاقد مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مع النيجيرى إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود، فى صيف 2019، لمدة 4 سنوات بعد شرائه بشكل نهائى من نادى الحرس، وذلك ضمن الصفقات التى حددها المدير الفنى للمقاصة استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

ويبلغ عمر موسيس 21 عاماً، حيث ولد مهاجم المقاصة فى 11 ديسمبر 1997، وتبلغ القيمة التسويقية لموسيس نحو 250 ألف يورو.

وشارك موسيس مع حرس الحدود فى الموسم قبل الماضى فى 32 مباراة بواقع مباراتين فى كأس مصر و30 مباراة فى الدورى العام، وسجل موسيس 10 أهداف خلال الموسم الجارى بواقع هدفين فى كأس مصر، و8 أهداف فى الدورى العام.

ويعتبر معدل تهديف مهاجم المقاصة الجديد وصل إلى هدف كل 264 دقيقة، بمعدل دقائق لعب موسيس مع حرس الحدود وصل إلى 2.641 دقيقة