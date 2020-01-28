شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: منتخب مصر يظهر بالقميص الجديد فى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تفاصيل رحلة وفد الجبلاية الثلاثى إلى ألمانيا مؤخرا لمناقشة عقد شركة الملابس الجديد، وضم الوفد بجانب فضل الثنائى محمد عبد الله عضو الجبلاية ومحمد زاهر مدير إدارة التسويق.

وقال فضل، لـ"الخليج 365"، إن المفاوضات مع مسئولى الشركة الألمانية كانت جيدة للغاية، وكان هانى ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة توصل لمذكرة تفاهم مع الشركة وكانت مذكرة جيدة للغاية، لكننا طلبنا بعض الإضافات من الشركة وننتظر ردهم علينا حتى يتم توقيع العقود حتى مونديال 2022.

وتابع نجم الأهلى السابق أنه تم الاتفاق مع مسئولى الشركة على التصميم الجديد لقميص منتخب مصر الأول وكذلك قميص المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، الذى سيكون منفصلا تماما وفقا للوائح الأولمبياد، كما تم وضع منتخبات النسائية والشاطئية والصالات فى الاعتبار وتخصيص ملابس لهم.

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وأضاف محمد فضل أن منتخب مصر سيظهر بالقميص الجديد فى شهر سبتمبر المقبل وهو نفس الأمر بالنسبة لجميع منتخبات العالم، إلا اننا نحاول مع الشركة الحصول على القميص الجديد قبل هذا الموعد.

وأردف عضو اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق ايضا على احتياجات المنتخبات فى الفترة المقبلة ومواعيد وصول الدفعات المقبلة بحيث يتم توفير احتياجات كل المنتخبات.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى الذى شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.