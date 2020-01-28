شكرا لقرائتكم خبر عن ويسترلو البلجيكى يطلب التعاقد مع "موسيس" المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مسئولو ويسترلو البلجيكى عرضا رسميا إلى نظرائهم بنادى مصر المقاصة من أجل التعاقد مع النيجيرى ايدو موسيس مهاجم الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، التى يتبقى فيها ثلاثة أيام فقط قبل غلقها.

وأرسل نادى ويسترلو البلجيكى فاكسا إلى نظرائه فى الفريق الفيوميى يطلب فيه شراء المهاجم النيجيرى.

وتعاقد مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مع النيجيرى إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود، فى صيف 2019 ، لمدة 4 سنوات بعد شرائه بشكل نهائى من نادى الحرس، وذلك ضمن الصفقات التى حددها المدير الفنى للمقاصة استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

ويبلغ عمر موسيس 21 عاماً حيث ولد مهاجم المقاصة فى 11 ديسمبر 1997، وـ تبلغ القيمة التسويقية لموسيس حوالي 250 ألف يورو.

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وشارك موسيس مع حرس الحدود في الموسم قبل الماضي في 32 مباراة بواقع مباراتين فى كأس مصر و 30 مباراة في الدوري العام، و سجل موسيس 10 أهداف خلال الموسم الجاري بواقع هدفين ف يكأس مصر، و8 أهداف فى الدورى العام.

ويعتبر معدل تهديف مهاجم المقاصة الجديد وصل إلى هدف كل 264 دقيقة، بمعدل دقائق لعب موسيس مع حرس الحدود وصل إلى 2.641 دقيقة .

من ناحية أخرى تتجه النية داخل مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة للإبقاء على جمال عمر المدير الفني للفريق، في منصبه حتى نهاية مباريات الدور الأول، وذلك حتى تتمكن إدارة النادي من دراسة السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب المعروضين، والحصول على وقت كافٍ لاختيار أفضل العناصر المتاحة والتفاوض مع المدربين.

ويتبقى مباراتان لفريق المقاصة حتى نهاية الدور الأول، ويتوقف الدورى فترة تصل إلى شهر بسبب مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات أمم أفريقيا، وهي فترة كافية للتعاقد مع مدير فني والتأقلم مع الفريق. وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة ميدو من تدريب الفريق الفيومى، وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ14 للدورى المصرى ليحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ15 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من فوزين و5 تعادلات و7 خسائر.