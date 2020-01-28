شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بالضغط على مدافعى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك من لاعبى الفريق الضغط على مدافعى دجلة منذ بداية اللقاء لإبطال الطريقة التى يلعب بها الفريق الدجلاوى، ومنعهم من بناء هجمات سريعة على مرمى الفريق الأبيض.

كاريترون حرص على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو للاعبى الفريق يشرح لهم طريقة لعب دجلة تحت قيادة تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق وكيفية إبطال مفعول هذه الطريقة بالضغط عليهم فيجبرهم على تشتيت الكرة أو ارتكاب أخطاء ما يجعلهم غير منظمين فى بناء الهجمات.

تاكيس جونيس يعتمد فى طريقته مع دجلة على التحضير من الخلف بمشاركة حارس مرمى الفريق وعدم تشتيت الكرة حتى يستفيد من كل الهجمة وليس لمجرد التخلص من الكرة.

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ومن المنتظر أن يدفع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بتشكيل يضم كلاً من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الوسط المهاجم الثلاثي شيكابالا ومحمد أوناجم وأوباما وفي الهجوم مصطفى محمد.

وتشهد دكة الزمالك في مباراة اليوم ظهور الكونغولي كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربي عقب قيده في قائمة الفريق المحلة والأفريقية في الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالها 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.