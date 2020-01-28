شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصدر بيانا رسميا لتوضيح موقفه من صفقة عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مسئولو الاتحاد السكندرى بيانا رسميا لتوضيح موقفهم أمام جماهير النادى من صفقة عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى، الذى تمت استعارته يناير الماضى وظهر بشكل جيد، وطلب المسئولين استعارته من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أنهم لم يوفقوا وانتقل اللاعب على سبيل الإعارة لطلائع الجيش.

وأكد مسئولو الاتحاد فى بيانهم أن طلب إدارة النادى جاء وفقاً للرغبة التى أعلنها اللاعب مراراً و تكراراً فى أكثر من وسيلة إعلامية، ووفقاً للمردود الطيب الذى قدمه فى الفترة التى قضاها بين صفوف فريق النادى، والتى كانت السبب المباشر فى استدعائه لصفوف المنتخب الوطنى والمنتخب الأوليمبى، حيث لم يكن اللاعب يُشارك مع فريقه الموسم الماضى، ولم يُشارك مطلقاً هذا الموسم فتلاقت رغبة اللاعب مع رغبة النادى، ومن هذا المنطلق تم طلب إعادة إعارة اللاعب لصفوف الاتحاد السكندرى، أملا فى تكرار ما قدمه من مستويات جيدة مع الفريق الموسم الماضى.

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وتواصلت إدارة النادى مع إدارة الأهلى التى أوضحت موقفها بأنه حال إعارة اللاعب ستكون وجهته لنادى الاتحاد السكندرى بعد موافقته ووفقاً لرغبته، إلا أن اللاعب ودون سبب أو مبرر واضح قد اتخذ قراره بالانتقال لنادى طلائع الجيش، برغم تأكيده السابق بأنه يأمل فى الانتقال لصفوف زعيم الثغر مجدداً.

وتؤكد إدارة النادى أنها قدمت عرضاً ماليا هو الأعلى لتجديد إعارة اللاعب حرصاً على تواجده بين صفوف الفريق، إلا أنها لا تجد تفسيراً لتغيير موقفه وقراره، فالحقيقة المؤكدة أن تواجده بين صفوف زعيم الثغر هى إضافة له أولاً وأخيراً، حيث وجد اللاعب الناشئ فى القلعة الخضراء كل الدعم والمساندة من إدارة و جماهير النادى.

وأخيراً فإن العلاقات التاريخية التى تربط الاتحاد السكندرى بالنادى الأهلى وجميع الأندية الشعبية والجماهيرية ستظل قوية، لم ولن يُعكر صفوها أبدا انتقال لاعب من عدمه، ونؤكد مجددا أنه لشرف كبير لجميع لاعبى الدورى المصرى ارتداء الفانلة الخضراء والحصول على دعم ومساندة جماهير الثغر الوفية الداعم الأكبر لهذا الكيان الكبير والعظيم.