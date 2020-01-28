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12 فوزا و6 ضربات جزاء للزمالك مع معروف قبل مباراة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مباراة اليوم بين فريقى الزمالك ووادى دجلة، فى إطار الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى، التى تقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم، المباراة الثامنة عشر للحكم محمد معروف فى إدارة مباريات الفريق الأبيض.

تاريخياً أدار محمد معروف 17 مباراة للزمالك منها 16 فى الدورى وواحدة فى كأس مصر، حقق الأبيض الفوز فى 12، وتعادل فى 4 وخسر مباراة واحدة.

أشهر البطاقة الصفراء 16 مرة تحولت واحدة منها لحمراء، واحتسب 6 ضربات جزاء للزمالك.

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يدخل الزمالك بقيادة كارتيرون المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

ومن المنتظر أن تشهد دكة الزمالك فى مباراة اليوم ظهور الكونغولى كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربى عقب قيده فى قائمة الفريق المحلة والأفريقية فى الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

ويغيب كل من طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف وأشرف بن شرقى وعبد الله جمعة للإصابة ومحمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغني ومحمود جنش ومحمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراة وادى دجلة.

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