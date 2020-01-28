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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة نادي النصر وضمك القادمة والقنوات الناقلة في الدوري والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
يستعد نادي النصر لخوض مباراة قوية قادمة ضد ضمك مساء يوم الخميس 30 يناير الجاري، ويأتي ذلك في إطار منافسات مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويواجه نادي النصر نظيره ضمك على ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز” وذلك مساء يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.
وكان نادي النصر في مباراته الماضية قد انتصر على الاتفاق بهدف دون مقابل في الجولة 15 من المسابقة ليرفع العالمي رصيده إلى النقطة 33 في صدارة جدول الترتيب.
بينما ضمك تعادل سلبيًا مع الفتح ولا يزال الفريق حاليًا يتواجد في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة وفي رصيده 9 نقاط من 15 مباراة خاضها حتى الآن، ويطمح نادي النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ومحاولة عدم التعثر كي لا يمنح الصدارة لغريمه الهلال صاحب المركز الثاني بـ32 نقطة.
وتقرر أن يتم نقل مباراة النصر وضمك في الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على القنوات السعودية الرياضية 1 HD.
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