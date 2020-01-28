سولشاير يحث لاعبيه على تكرار ريمونتادا باريس ضد مانشستر سيتي

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الثلاثاء 28 يناير 2020
أقر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأن فريقه سيحتاج إلى أداء مثالي في إياب الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد مانشستر سيتي.
وفاز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب التي جرى على ملعب أولد ترافورد، فيما يدرك سولشاير بأن حجم المهمة التي تواجهه ولاعبيه في استاد الاتحاد صعبة للغاية.
ودعا المدرب النرويجي لاعبيه إلى تكرار الانتصار الملحمي في دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء ضد باريس سان جيرمان الموسم الماضي، عندما تغلبوا على حاجز الخسارة بهدفين.
وكما ذكّر مدرب مانشستر يونايتد لاعبيه بفوزهم الكبير والمثير جدًا على مانشستر سيتي (2-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الشهر الماضي، وذلك في محاولة لإلهامهم بفوز تاريخي آخر. وقال المدرب البالغ من العمر 46 عامًا في مؤتمر صحفي عقده اليوم : “يجب أن يكون الأداء مثاليًا للفوز بهدفين أمام هذا الفريق الجيد خارج أرضنا، الأمر لا يتعلق بالأهداف فقط، بل نحتاج فقط إلى تسجيل أكثر من هدفين، سيكون من الجيد عدم استقبال أهداف أولاً؛ لأن ذلك يجعل الأمر أقل صعوبة”.
وتابع بقوله : “ما زلنا نأمل في الحصول على مباراة عودة تاريخية أخرى، لكن يتعين علينا الذهاب إلى هناك والتفكير بما حدث ضد باريس سان جيرمان، لقد فعلنا ذلك ضد فرق جيدة من قبل، هذا الأمر يمنحنا الأمل وقد قمنا بأشياء مدهشة عدة مرات، نحن بحاجة فقط إلى الهدف الأول لتحقيق ذلك”.
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