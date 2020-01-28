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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مانشستر يونايتد يتوقع عودة ألكسيس سانشيز هذا الصيف والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
توقع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأن يثبت ألكسيس سانشيز خطأ الجميع من خلال العودة إلى النادي في الصيف المقبل واستعادة أفضل أداء هجومي.
وتمت إعارة النجم التشيلي إلى إنتر ميلان في وقت سابق من الصيف الماضي، لكنه تعرض لإصابة أثناء تأديته الواجب الدولي، ولم يعود منذ ذلك الحين للعب مع فريق أنطونيو كونتي.
وأوضح المدرب النرويجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء أن سانشيز قد يكون من بين الخيارات في تشكيلة فريقه خلال الموسم القادم، جنبًا إلى جنب مع التعاقد مع عدد آخر من اللاعبين.
وقال سولشاير عشية المواجهة ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء : “لدينا لاعبون هنا يعملون بجد من أجل العودة للعب معنا، إذا كان هناك شيء ما، فإن النادي سيتابع ذلك وسينظر إليه”.
وحول مستقبل ألكسيس سانشيز مع مانشستر يونايتد وأجاب : “إنه صعب، صعب للغاية، الأندية لا ترغب في خسارة أفضل لاعبيها، لذا سيعود إلى هنا في الصيف القادم، وسيثبت خطأ الجميع بحقه”.
ونفى المدرب البالغ من العمر 46 عامًا التقارير التي تشير بأن ماركوس روخو على وشك الخروج على سبيل الإعارة وقال : “لا أعتقد ذلك، هو يتعافى من إصابته ولا يوجد أمر كهذا”.
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