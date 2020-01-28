أرتيتا: لا أستطيع التخلي عن أوباميانج

الثلاثاء 28 يناير 2020

قطع ميكيل أرتيتا نجم آرسنال الطريق بشكل نهائي على برشلونة الذي يسعى للتعاقد مع المهاجم الجابوني إيميريك أوباميانج لتعويض لويس سواريز المصاب والذي بدأ يتقدم بالسن.



وادعت العديد من المصادر الصحفية أن برشلونة استقر على أوباميانج ليكون خليفة لويس سواريز في ملعب الكامب نو، ويجهز عرضًا مغريًا من أجل إقناع الجانرز بالتخلي عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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ويقدم أوباميانج موسم ممتاز مع آرسنال رغم تراجع أداء الفريق بشكل كبير، حيث خاض 26 مباراة في مختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 16 هدفًا وصنع اثنين آخرين، مما يجعله أفضل لاعب في النادي بالوقت الحالي.

وأكد المدرب الجديد لآرسنال عدم رغبته بالتخلي عن المهاجم الجابوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كما أوضح أنه ينتظر عودته من الإيقاف بفارغ الصبر لكي يعتمد عليه بشكل أساسي، علمًا بأن اللاعب موقوف لمدة 3 مباريات، وتبقى له مباراة واحدة فقط.

وقال أرتيتيا في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية “أريد أوبا هنا بنسبة 100%، ولا يمكنني الانتظار حتى استعادته بعد الإيقاف”.