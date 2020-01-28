شكرا لقرائتكم خبر عن «ليمار» على أجندة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النجم الفرنسي توماس ليمار، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، على رادار نادي بايرن ميونخ الألماني للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الجارية.
وحسب صحيفة «فرانس فوتبول»، فإن اللاعب الدولي الفرنسي، يرغب في المغادرة إثر عدم مشاركته كثيرًا هذا الموسم تحت قيادة دييجو سيميوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل اللاعب قد يساعد ناديه في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان إيدنسون كافاني، الذي يعتبر الهدف الأول للروخيبلانكوس خلال انتقالات الشتاء.
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