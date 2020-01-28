شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستأنف تدريباته الأربعاء استعدادًا لسموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح جمال عمر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، اللاعبين راحة سلبية، اليوم الثلاثاء، عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس والتي انتهت بالتعادل «1-1»، في الجولة الـ 15 للدوري.
ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته مساء غد الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، لبدء التحضير لمباراة سموحة المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء يوم 3 فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري.
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