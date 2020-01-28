اخبار الرياضه

نجم فالنسيا يقترب من الانتقال إلى برشلونة

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فالنسيا يقترب من الانتقال إلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب نجم هجوم نادي فالنسيا رودريجو مورينو من الانتقال إلى نادي برشلونة، خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما غاب عن تدريبات فريقه صباح اليوم، الثلاثاء.

Advertisements

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد غاب اللاعب، الذي تعافى من إصابة في الركبة وشارك لبضع دقائق أمام البلوجرانا قبل أيام، عن تدريبات فريقه، لتزيد التكهنات حول رحيله خلال الساعات القادمة.

وكان رئيس الخفافيش أنيل مورثي ووكيل اللاعب خورخي مينديز قد سافرا إلى برشلونة، أمس، للتفاوض مع الفريق الكتلوني على صفقة «مورينو»، حسب تقارير صحفية إسبانية.

وينتظر اللاعب توصل فريقه إلى اتفاق مع البلوجرانا ليسافر إلى برشلونة من أجل توقيع عقده الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم فالنسيا يقترب من الانتقال إلى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا