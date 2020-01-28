شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فالنسيا يقترب من الانتقال إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب نجم هجوم نادي فالنسيا رودريجو مورينو من الانتقال إلى نادي برشلونة، خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما غاب عن تدريبات فريقه صباح اليوم، الثلاثاء.

Advertisements

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد غاب اللاعب، الذي تعافى من إصابة في الركبة وشارك لبضع دقائق أمام البلوجرانا قبل أيام، عن تدريبات فريقه، لتزيد التكهنات حول رحيله خلال الساعات القادمة.

وكان رئيس الخفافيش أنيل مورثي ووكيل اللاعب خورخي مينديز قد سافرا إلى برشلونة، أمس، للتفاوض مع الفريق الكتلوني على صفقة «مورينو»، حسب تقارير صحفية إسبانية.

وينتظر اللاعب توصل فريقه إلى اتفاق مع البلوجرانا ليسافر إلى برشلونة من أجل توقيع عقده الجديد.