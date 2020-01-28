شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يوافق على نقل مباراة نواذيبو وبيراميدز من نواكشوط إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على طلب ناديي بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بشأن إقامة مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام في القاهرة، بدلًا من العاصمة الموريتانية نواكشوط.

Advertisements

وتواصلت الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز بقيادة المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي، مع مسؤولي نادي نواذيبو خلال تواجد بعثة الفريق الموريتاني في مصر لمواجهة المصري البورسعيدي، بشأن إمكانية إقامة اللقاء الختامي لدور المجموعات بمصر بدلًا من نواكشوط، وتم الاتفاق بين مسؤولي الناديين، وتقديم طلب مشترك من الناديين للاتحاد الأفريقي، موضحًا فيه تحمل نادي بيراميدز تكاليف إقامة وسفر العودة للفريق الضيف.

وأرسل «كاف» خطابًا رسميًا لكل الأطراف المعنية، يخطره فيه بالموافقة على نقل المباراة لتقام على استاد «٣٠ يونيو»، الدفاع الجوي بالقاهرة، يوم الأحد المقبل، ٢ فبراير، في السادسة مساء، بعد الاتفاق بين الناديين.

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة ١٢ من ٤ انتصارات متتالية في المجموعات.