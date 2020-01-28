شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم بن عرفة ينتقل إلى بلد الوليد الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وقع اللاعب الفرنسي ذو الأصول التونسية حاتم بن عرفة، اليوم الثلاثاء، على عقد انتقاله إلى بلد الوليد الإسباني حتى نهاية الموسم.
وكان «بن عرفة» قد قضى النصف الأول من الموسم بعيدًا عن كرة القدم منذ رحيله عن رين بنهاية الموسم الماضي.
وتم تقديم اللاعب اليوم، بحضور رئيس النادي الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، في الوقت الذي ينافس فيه الفريق على البقاء في الدوري الإسباني.
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