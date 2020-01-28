شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يتحدث عن فرص مشاركة رمضان صبحي بلقاء الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن حالة اللاعب رمضان صبحي في تحسن مستمر، وأنه شارك في جزء من المران أمس.

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وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أنه سيتم تقييم حالة رمضان بشكل نهائي لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان.

وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة «رمضان»، وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب، يوم الأحد الماضي، عن التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له وأبعده عن المشاركة في المباريات.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان يوم الخميس المقبل؛ استعدادا لمواجهة الهلال المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.