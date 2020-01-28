ميندي يُغلق ثغرة مارسيلو في دفاع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

أحمد مجدي

كان فيرلاند ميندي أحد تعاقدات ريال مدريد المُفاجئة هذا الموسم، وأحد الأوراق التي راهن عليها الدين زيدان زيدان، ولعل التطور الذي أظهره رفقة ليون جعله واحدًا من الأسماء التي فرضت نفسها على ميركاتو المرينجي.



وبات ميندي، أحد الجواهر الجديدة في كتيبة الفريق الملكي، في ظل المستوى الرائع الذي يظهر به اللاعب في مباريات الدوري الإسباني، ما جعله يظفر بالمركز الأساسي على حساب البرازيلي مارسيلو.

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وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مارسيلو يُعد من بين اللاعبين المحبوبين لدى زين الدين زيدان، ما جعل قدوم ميندي في الصيف، يُثير الشكوك والتساؤلات، لكن بعد أربعة أشهر من المنافسة، ظهر جلياً أن النجم الفرنسي لم يأتِ من أجل متابعة زميله البرازيلي من الدكة.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن الصلابة التي أظهرها ريال مدريد في خط الدفاع لها علاقة بالمستوى الذي يقدمه ميندي، ففي المباراة الأخيرة ضد بلد الوليد، كان المنافس قريباً من تسجيل هدف التعادل لكن تدخل الظهير الأيسر الفرنسي الحاسم منع حدوث ذلك.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “على المستوى الهجومي، صحيح أن ميندي لا يمتلك قدرات مارسيلو، لكن يمكنه أن يتطور مع مرور الوقت، وما يهم فعلاً هو أن المدافع الفرنسي قوي دفاعياً عكس اللاعب البرازيلي الذي يترك ثغرات كثيرة خلف ظهره”.

وكان مارسيلو قد تعرض للعديد من الإصابات في الموسم الحالي، حيث لعب 13 مباراة من أصل 30، وهذه هي أسوأ سنة له من ناحية عدد الدقائق منذ وصوله في يناير 2006.