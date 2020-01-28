شكرا لقرائتكم سموحة يسعى للتعاقد مع صانع ألعاب قبل غلق الميركاتو الشتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة ، للتعاقد مع صانع ألعاب خلال الفترة المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد فى ظل رغبة المدير الفنى فى التعاقد مع لاعب سوبر يكون بديلا لناصر ماهر .

وشدد حمادة صدقى، على ضرورة التعاقد مع صانع ألعاب قبل غلق باب القيد سريعا حتى يتاح له ترتيب الفريق بشكل جيد فى ظل تلاحم المباريات فى الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى رغبته فى المنافسة على المربع الذهبى .

من ناحية أخرى يختتم الفريق الكروى لسموحة استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا فى الجولة الخامسة للدورى .

ويسعى حمادة صدقى لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للتقدم خطوة كبيرة فى جدول الترتيب بعد تعادله الأخير أمام الإسماعيلى بهدف لمثله وهو ما جعله فى المركز الثامن برصيد 19 نقطة .

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من ناحية أخرى وافق النادي الأهلي رسمياً على إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع فريق الشباب بالنادي إلى سموحة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح كامبوس فرصة الانتقال للنادي السكندري من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة مجددًأ لصفوف النادي الأحمر.

وأصبح كامبوس اللاعب الثاني الذي ينتقل لصفوف سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد صلاح محسن الذي تمت إعارته أيضاً.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب الشاب في تدريبات سموحة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما انتهى النادي الأحمر من كافة التفاصيل الخاصة بانتقال عبد المنعم.