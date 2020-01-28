شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إعادة طلب ضم عمار حمدي من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدر مسئولو الاتحاد السكندرى بيانا رسميا لتوضيح موقفهم أمام جماهير النادى من صفقة عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى والذى تمت استعارته يناير الماضى وظهر بشكل جيد ، وطلب المسئولين استعارته من جديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية إلا انهم لم يوفقوا وانتقل اللاعب على سبيل الإعارة لطلائع الجيش .
واكد مسئولو الإتحاد فى بيانهم أن طلب إدارة النادي جاء وفقاً للرغبة التي أعلنها اللاعب مراراً و تكراراً فى أكثر من وسيلة إعلامية ووفقاً للمردود الطيب الذي قدمه في الفترة التي قضاها بين صفوف فريق النادي والتى كانت السبب المباشر فى استدعائه لصفوف المنتخب الوطنى و المنتخب الأوليمبى ، حيث لم يكن اللاعب يُشارك مع فريقه الموسم الماضي ولم يُشارك مطلقاً هذا الموسم فتلاقت رغبة اللاعب مع رغبة النادى ، ومن هذا المنطلق تم طلب إعادة إعارة اللاعب لصفوف الإتحاد السكندري ،أملا فى تكرار ما قدمه من مستويات جيدة مع الفريق الموسم الماضي .
وتؤكد إدارة النادي إنها قدمت عرضاً ماليا هو الأعلى لتجديد إعارة اللاعب حرصاً على تواجده بين صفوف الفريق، إلا إنها لا تجد تفسيراً لتغيير موقفه و قراره ، فالحقيقة المؤكدة أن تواجده بين صفوف زعيم الثغر هي إضافة له أولاً و أخيراً ، حيث وجد اللاعب الناشئ في القلعة الخضراء كل الدعم و المساندة من إدارة و جماهير النادي .
وأخيراً فأن العلاقات التاريخية التي تربط الاتحاد السكندري بالنادى الأهلى و جميع الأندية الشعبية و الجماهيرية ستظل قوية ، لم ولن يُعكر صفوها أبدا انتقال لاعب من عدمه ، و نؤكد مجددا أنه لشرف كبير لجميع لاعبي الدوري المصري ارتداء الفانلة الخضراء و الحصول على دعم و مساندة جماهير الثغر الوفية الداعم الأكبر لهذا الكيان الكبير و العظيم .
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