شكرا لقرائتكم برنامج بدني خاص للاعبى الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهز توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا لتنفيذه في تدريبات الفريق بالقاهرة قبل السفر إلى السودان، يوم الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة الهلال التي تقام يوم السبت أول فبراير المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم من التدريبات للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا الأربعاء على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الهلال، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل السفر إلى السودان، وخوض جولة الحسم والصعود إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء ، الأحد الماضي باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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سجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.