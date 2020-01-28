شكرا لقرائتكم وادي دجلة ضد الزمالك.. 12 فوز و 6 ضربات جزاء للأبيض مع الحكم محمد معروف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تٌعد مباراة اليوم بين فريقى الزمالك ووادى دجلة ، فى إطار الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى و التى تقام فى السابعة و النصف من مساء اليوم ، المباراة الثامنة عشر للحكم محمد معروف فى إدارة مباريات الفريق الأبيض .
تاريخياً أدار محمد معروف 17 مباراة للزمالك منها 16 فى الدورى و واحدة فى كأس مصر ، حقق الأبيض الفوز في 12 ، وتعادل في 4 و خسر مباراة واحدة.
أشهر البطاقة الصفراء 16 مرة تحولت واحدة منها لحمراء، و احتسب 6 ضربات جزاء للزمالك.
ومن المنتظر أن تشهد دكة الزمالك في مباراة اليوم ظهور الكونغولي كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربي عقب قيده في قائمة الفريق المحلة والأفريقية في الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.
ويغيب كل من طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف وأشرف بن شرقي وعبد الله جمعة للإصابة ومحمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغني ومحمود جنش و محمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر وادي دجلة ضد الزمالك.. 12 فوز و 6 ضربات جزاء للأبيض مع الحكم محمد معروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.