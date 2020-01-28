شكرا لقرائتكم تعرف على شروط حضور قمة سيدات الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة على إقامة القمة المؤجلة بالدور الأول من دورى سيدات الطائرة المقرر لها الرابعة عصر غدا الأربعاء بين الأهلى والزمالك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الناديين .

وأشار عبد الدايم، إلى أن الحضور يقتصر أيضا على الأعضاء و حاملي بطاقات الإتحاد فى قمة الرجال التي ستقام عقب لقاء السيدات فى تمام السادسة مساءا .

كانت لجنة المسابقات باتحاد الطائرة قد قررت مؤخرا تأجيل لقاء الأهلى والزمالك فى دورى السيدات بختام الدور الأول، والذى كان مقررا إقامته فى السادسة مساء السبت الماضى بصالة أكاديمية الشرطة بالعباسية بدون جمهور، وفقاً لتأكيدات حمدى الصافى المدير الفنى للأهلى.

Advertisements

بينما تقام الجولة الثانية بالدور الثانى يوم 7 فبراير المقبل بلقاءات بين كل من الصيد مع سبورتنج و اصحاب الجياد مع الزمالك و هليوبوليس مع الجزيرة و الزهور مع سموحة و المقاولون مع الشمس و الأهلى مع الطيران .

فيما تقام الجولة الثالثة يوم 14 فبراير بمواجهات قوية بين كل من سبورتنج مع الطيران و الشمس مع الأهلى و سموحة مع المقاولون و الجزيرة مع الزهور و الزمالك مع هليوبوليس و الصيد مع أصحاب الجياد.

فيما تقام الجولتين الرابعة والخامسة بدورى سيدات الكرة الطائرة أيام 21، 28 فبراير القادم على التوالى أيضا .

وشهد دورى سيدات الطائرة فترة توقف طوال الفترة الماضية قبل أن يعود إلى الحياة مجددا بسبب مشاركة منتخب السيدات فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون والتى شهدت أخفاق مصر فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020