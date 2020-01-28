شكرا لقرائتكم وادي دجلة ضد الزمالك .. كارتيرون يواجه الماضى على استاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد مباراة الزمالك مع وادى دجلة ، فى إطار الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى و التى تقام فى السابعة و النصف من مساء اليوم ، مواجهة بين كارتيرون مدرب الفريق الأبيض ، والذى كان يتولى المهمة الفنية للفريق الدجلاوى فى رحلته التدريبية بمصر .

تولى كارتيرون تدريب دجلة طوال 295 يوما ، قاد الفريق خلالها 31 مباراة ، حقق الفوز فى 15 لقاء ، تعادل فى 9 و خسر فى 7 مواجهات ، سجل لاعبى دجلة 37 هدفا ، بقيادة كارتيرون بينما اهتزت شباكه 29 مرة ، وجاء تولى كارتيرون تدريب الزمالك خلفا للصربى ميتشو الذى تمت إقالته لسوء نتائج الفريق .

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ومن المنتظر أن تشهد دكة الزمالك في مباراة اليوم ظهور الكونغولي كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربي عقب قيده في قائمة الفريق المحلة والأفريقية في الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

ويغيب كل من طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف وأشرف بن شرقي وعبد الله جمعة للإصابة ومحمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغني ومحمود جنش و محمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.