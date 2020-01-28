شكرا لقرائتكم وفد من الفيفا يصل القاهرة أول فبراير لمتابعة تجهيزات تطبيق الـVAR ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويراقب وفد الفيفا تطبيق البرنامج الذى وضعه اتحاد الكرة للحكام من أجل اجتياز عدد الساعات المطلوب للحصول على رخصة حكم الفيديو، خاصة وأن اتحاد الكرة اتفق مع الفيفا على برنامج مكثف للحكام بحيث ينتهى فى 4 أسابيع بدلا من 8 شهور.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

Advertisements

ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصًا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

واتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى عند وضع جدول الدورى، وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يومياً كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.

وانطلقت بالفعل الدورات التدريبة العملية للحكام المصريين لتطبيق تقنية حكم الـvar فى الدورى المصرى مع بداية الدور الثانى للدورى الممتاز رسميا، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و جمال الغندور رئيس لجنة الحكام و 54 حكماً مع مندوب الـifap ويدعىmike والمدير التنفيذى للشركة التى أمدت الجبلاية بالأجهزة الخاصة بتطبيق تقنية حكم الفيديو بالإضافة إلى حماده سمير زاهر مدير التسويق والتعاقدات بالجبلاية.