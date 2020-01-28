شكرا لقرائتكم أسوان يواجه قنا وديا استعدادا للإسماعيلى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لمواجهة نظيره قنا، غداً الأربعاء وديا، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين، ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الاسماعيلي الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن أسوان يضع الرتوش الأخيرة على الصفقتين بالاتفاق مع الانتاج خلال الساعات المقبلة.

انتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس الأثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

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بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ 14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

من جانبه، أبدى مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أسوان، سعادته بالفوز على حققه الفريق على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وقال عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" أشكر جميع لاعبي أسوان على الأداء والروح في مباراة الحرس".

وأضاف:" عملنا على تضييق المساحات والتركيز على اللعب من الأطراف واستغلال عامل السرعة في الكرات المرتدة، استطاعنا تحقيق الفوز على فريق محترم بملعبه بقيمة حرس الحدود".