شكرا لقرائتكم رسميا.. كاف يوافق على نقل مباراة نواذيبو وبيراميدز للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على طلب ناديي بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بشأن إقامة مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام في القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتواصلت الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز بقيادة المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي، مع مسئولي نادي نواذيبو خلال تواجد بعثة الفريق الموريتاني في مصر لمواجهة المصري البورسعيدي، بشأن إمكانية إقامة اللقاء الختامي لدور المجموعات بمصر بدلا من نواكشوط، وتم الاتفاق بين مسئولي الناديين، وتقديم طلب مشترك من الناديين للاتحاد الأفريقي، موضحا فيه تحمل نادي بيراميدز تكاليف إقامة وسفر العودة للفريق الضيف.

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وأرسل الكاف خطابا رسميا لكل الأطراف المعنية، يخطره فيه بالموافقة على نقل المباراة لتقام على استاد "٣٠ يونيو"، الدفاع الجوي بالقاهرة، يوم الأحد المقبل، ٢ فبراير، في السادسة مساء، بعد الاتفاق بين الناديين.

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة ١٢ من ٤ انتصارات متتالية في المجموعات.