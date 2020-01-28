شكرا لقرائتكم وادي دجلة ضد الزمالك.. كارتيرون يطالب لاعبى الأبيض بالضغط على المدافعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبى الفريق الضغط على مدافعي دجلة من بداية اللقاء لابطال مفعول الطريقة التى يلعب ىبها الفريق الدجلاوي ومنعهم من بناء هجمات سريعة على مرمى الفريق الأبيض .
كاريترون حرص على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق يشرح لهم طريقة لعب دجلة تحت قيادة تاكيس جونيس المدير الفنى الفني للفريق وكيفية ابطال مفعول هذه الطريقة بالضغط عليهم فيجبرهم على تشتيت الكرة او ارتكاب اخطاء مما يجعلهم غير منظمين فى بناء الهجمات .
تاكيس جونيس يعتمد فى طريقته مع دجلة على التحضير من الخلف بمشاركة حارس مرمى الفريق وعدم تشتيت الكرة حتي يستفيد من كل الهجمة وليس لمجرد التخلص من الكرة .
محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الوسط المهاجم الثلاثي شيكابالا ومحمد أوناجم وأوباما وفي الهجوم مصطفى محمد.
ومن المنتظر أن تشهد دكة الزمالك في مباراة اليوم ظهور الكونغولي كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربي عقب قيده في قائمة الفريق المحلة والأفريقية في الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.
ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالها 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.
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