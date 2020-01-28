تركي آل الشيخ يهاجم الاتحاد الإفريقي.. ويكشف عن لقاء مرتقب مع رئيس «الكاف»

شن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، هجوماً على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن اختياراته للحكام في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب مالك نادي بيراميدز السابق تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "هوا الاتحاد الأفريقي حكايته ايه!!!"، معرباً عن استياءه من اختيارات الكاف لحكام مباريات بطولة إفريقيا للأندية.

وكان "الكاف" قد أعلن تعيين الحكم المغربي السيد رضوان جيد حكماً لمباراة الأهلي أمام الهلال السوداني المرتقبة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ولاحقاً، كشف تركي آل الشيخ عن مكالمة هاتفية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال آل الشيخ في منشور على "فيس بوك": "أجريت اتصالا مهما بالأخ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تبادلنا فيه الأحاديث الودية، واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج ان شاء الله".

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من جانبه، أعلن الهلال السوداني، في بيان رسمي له، عن احتجاجه على تعيين المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر له داخل "الكاف" قوله إنه لا توجد أي نية لتغيير الحكم المغربي رضوان الجيد، بعد الاحتجاج الرسمي الذي أعلن عنه نادي الهلال السوداني.

وأوضح المصدر أن الحكم المغربي يعد واحداً من أبرز حكم القارة السمراء في الوقت الحالي في ظل المستويات المميزة التي يقدمها في المباريات التي يتم تعيينه بها .