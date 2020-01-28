الأهلي يكشف عن موقف رمضان صبحي ومحمد الشناوي قبل مواجهة الهلال السوداني الحاسمة

كشف النادي الأهلي عن موقف حارس الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشناوي، من مواجهة الهلال السوداني الحاسمة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وقال مدير الكرة بالفريق الأول بالأهلي، سيد عبد الحفيظ، إن محمد الشناوي جاهز للسفر مع بعثة الفريق إلى السودان، استعداداً لمواجهة الهلال.

وأضاف عبدالحفيظ أن الشناوي أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكداً أن حالة حارس مرمى الفريق مطمئنة وسيكون متواجداً في رحلة السودان المقرر لها بعد يوم غد الخميس.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة في الظهر خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وأمس الإثنين، خضع الشناوي لأشعة وفحوصات طبية، والتي كشفت عن تعرضه لإصابة بسيطة لن تمنعه من التواجد مع الفريق خلال رحلته إلى السودان.

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وعن رمضان صبحي، قال عبدالحفيظ إن حالة اللاعب في تحسن مستمر، مشيراً إلى أنه شارك في جزء من المران أمس الإثنين.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أنه سيتم تقييم حالة رمضان صبحي بشكل نهائي خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان.

يشار إلى أن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي يوم الأحد الماضي كشفت عن التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له وأبعده عن المشاركة في المباريات.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 10 متصدراً جدول ترتيب المجموعة الثانية، وتوقف رصيد النجم الساحلي التونسي عند 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الهلال السوداني صاحب المركز الثالث، فيما يحتل المركز الأخير نادي بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة واحدة.

ويدخل الأهلي مواجهة الهلال السوداني سعياً منه للحصول على الثلاث نقاط متصدراً جدول ترتيب المجموعة، أو التعادل لضمان تأهله لدور الثمانية من بطولة إفريقيا.