شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعد للإسماعيلى بودية مع قنا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لمواجهة نظيره قنا، غداً الأربعاء، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين، ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الإسماعيلى الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

واقترب نادى أسوان من التعاقد مع ثنائى الإنتاج الحربى مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الجارى، لتدعيم صفوف الفريق الجنوبى قبل بداية الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة أن أسوان يضع الرتوش الأخيرة على الصفقتين بالاتفاق مع الإنتاج خلال الساعات المقبلة.

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وانتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس الأثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

من جانبه أبدى مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، سعادته بالفوز على حققه الفريق على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وقال عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "أشكر جميع لاعبى أسوان على الأداء والروح فى مباراة الحرس".

وأضاف "عملنا على تضييق المساحات والتركيز على اللعب من الأطراف واستغلال عامل السرعة فى الكرات المرتدة، استطاعنا تحقيق الفوز على فريق محترم بملعبه بقيمة حرس الحدود".