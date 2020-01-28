شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كارتيرون مع دجلة قبل موقعة السلام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة الزمالك مع وادى دجلة، فى إطار الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى، التى تقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم، مواجهة بين كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، وفريقه الدجلاوى الذى كان يتولى المهمة الفنية له فى رحلته التدريبية بمصر.

تولى كارتيرون تدريب دجلة طوال 295 يوما، قاد الفريق خلالها فى 31 مباراة، حقق الفوز فى 15 لقاء، تعادل فى 9 وخسر فى 7 مواجهات، وسجل لاعبو دجلة 37 هدفا، بقيادة كارتيرون بينما اهتزت شباكه 29 مرة، وجاء تولى كارتيرون تدريب الزمالك خلفا للصربى ميتشو الذى تمت إقالته لسوء نتائج الفريق.

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ويدخل الزمالك بقيادة كارتيرون المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

ومن المنتظر أن تشهد دكة الزمالك فى مباراة اليوم ظهور الكونغولى كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربى عقب قيده فى قائمة الفريق المحلة والأفريقية فى الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

ويغيب كل من طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف وأشرف بن شرقي وعبد الله جمعة للإصابة ومحمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغني ومحمود جنش و محمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء أمس الاثنين، استعدادا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.