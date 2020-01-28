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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فريدة على نجمة السلة: مش بعرف أطبخ وبحب السفر والمزيكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى فريدة على لاعبة كرة السلة بفريق هليوبوليس، والتى تتحدث عن هواياتها والنجوم المفضلين وكذلك نوع الملابس التى تفضل ارتداءها.
فريدة على
بحب السفر جدا، والذهاب إلى السينما وكذلك الاستماع إلى الموسيقى.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
مش بعرف أطبخ أوى، لكن بحاول أتعلم من والدتى، لأن أكلها كله حلو وأحلى من بعضه.
فريدةو الاصدقاء
من مطربك المفضل ؟
معنديش نجم أو مطرب مفضل بحب ناس كتير أوى وتقريباً بسمع لكل المطربين.
لاعبة سلة هليوبوليس
الصراحة أنا بحب الرياضة من وأنا صغيرة، خاصةً الباسكت حتى أنا جربت ألعاب كتيرة وأنا صغيرة بس الباسكيت هو اللى حبيته.
فريدة على لاعبة السلة
لا طبعا.. لن أستخدم العنف ولن أرد وسوف أتجاهل الموقف.
فريدة وصديقتها
أنا بحب نجمات كتير بس مفيش ممثلة معينة كنت أتمنى أكون مثلها.
فريدة فى حفل التخرج
بحب الملابس الكاجوال لأنها مريحة أكتر.
فريدة وصديقتها ندى
ليس شرطا يكون الشخص الذى أرتبط به رياضى، المهم أن يكون بيحب الرياضة.
فريدة لاعبة السلة
لو هو عارف بحب الرياضة إزاى، لا أعتقد أنه هيطلب منى الطلب ده، بالعكس أكيد هيشجعنى.
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