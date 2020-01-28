شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فريدة على نجمة السلة: مش بعرف أطبخ وبحب السفر والمزيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى فريدة على لاعبة كرة السلة بفريق هليوبوليس، والتى تتحدث عن هواياتها والنجوم المفضلين وكذلك نوع الملابس التى تفضل ارتداءها.



فريدة على

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

بحب السفر جدا، والذهاب إلى السينما وكذلك الاستماع إلى الموسيقى.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مش بعرف أطبخ أوى، لكن بحاول أتعلم من والدتى، لأن أكلها كله حلو وأحلى من بعضه.



فريدةو الاصدقاء

من مطربك المفضل ؟

معنديش نجم أو مطرب مفضل بحب ناس كتير أوى وتقريباً بسمع لكل المطربين.

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لاعبة سلة هليوبوليس

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

الصراحة أنا بحب الرياضة من وأنا صغيرة، خاصةً الباسكت حتى أنا جربت ألعاب كتيرة وأنا صغيرة بس الباسكيت هو اللى حبيته.



فريدة على لاعبة السلة

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا طبعا.. لن أستخدم العنف ولن أرد وسوف أتجاهل الموقف.



فريدة وصديقتها

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

أنا بحب نجمات كتير بس مفيش ممثلة معينة كنت أتمنى أكون مثلها.



فريدة فى حفل التخرج

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

بحب الملابس الكاجوال لأنها مريحة أكتر.



فريدة وصديقتها ندى

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

ليس شرطا يكون الشخص الذى أرتبط به رياضى، المهم أن يكون بيحب الرياضة.



فريدة لاعبة السلة

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه ؟

لو هو عارف بحب الرياضة إزاى، لا أعتقد أنه هيطلب منى الطلب ده، بالعكس أكيد هيشجعنى.