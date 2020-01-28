شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الفيفا يصل القاهرة أول فبراير لمتابعة تجهيزات تطبيق الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة أول فبراير المقبل من أجل متابعة الدورات العملية التى يخضع لها الحكام المصريون باستاد القاهرة، تمهيدا لتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاق الدور الثانى من عمر الدورى العام هذا الموسم.

ويراقب وفد الفيفا تطبيق البرنامج الذى وضعه اتحاد الكرة للحكام من أجل اجتياز عدد الساعات المطلوب للحصول على رخصة حكم الفيديو، خاصة أن اتحاد الكرة اتفق مع الفيفا على برنامج مكثف للحكام بحيث ينتهى فى 4 أسابيع بدلا من 8 أشهر.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

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ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصًا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.