شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا بدنيا خاصا للاعبيه قبل السفر للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، برنامجا بدنيا لتنفيذه فى تدريبات الفريق بالقاهرة قبل السفر إلى السودان، يوم الخميس المقبل؛ استعدادا لمواجهة الهلال التى تقام يوم السبت أول فبراير المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة اليوم من التدريبات للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الهلال، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل السفر إلى السودان، وخوض جولة الحسم والصعود إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

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وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلى جونيور أجايى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.